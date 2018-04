Genoa-Crotone, probabili formazioni: torna Galabinov, Bertolacci in dubbio

Archiviato il derby con le relative polemiche, il Genoa riparte sabato con l'anticipo di Serie A contro il Crotone. Calcio d'inizio sabato alle 18.00, Ballardini ritrova molti elementi, ma rischia di avere defezioni importanti a centrocampo.

QUI GENOA Centrocampo da inventare, Rigoni squalificato, rischia anche Bertolacci, non al meglio. Pronti Cofie e Bessa. In attacco si rivede Galabinov in ballottaggio con Lapadula per affiancare Pandev. Lazovic e Rosi si giocano un posto.

QUI CROTONE Zenga senza lo squalificato Capuano, spazio a Ajeti. Nel tridente Simy reclama un posto, l'ex Ricci al suo fianco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa: Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Bessa, Cofie, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov (Lapadula). All. Ballardini.

Crotone: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Ajeti, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Ricci, Simy, Trotta. All. Zenga.

Arbitro: Irrati.

Calcio d'inizio: sabato ore 18.00, stadio Luigi Ferraris.