Genoa-Crotone 1-0: Medeiros e Bessa confezionano tre punti dal profumo di salvezza

Basta un gol di Bessa al Genoa per superare il Crotone e guadagnare tre punti che lo avvicinano alla salvezza matematica. Match dominato, è mancata solo la rete del raddoppio per rendere netta la vittoria di un Grifone che riscopre un Medeiros a dir poco protagonista. Ora pochi giorni di riposo, mercoledì c'è la trasferta a Roma contro i giallorossi.

Ballardini sorprende tutti rivoluzionando l'attacco, dentro Medeiros e Galabinov dal primo minuto, a centrocampo ce la fa Bertolacci. Tanti ex nel Crotone, Sampirisi, Mandragora, Stoian e Ricci. Primo tempo letteralmente dominato dal Genoa. Medeiros dimostra di non essere venuto a Genova a fare la riserva e fa impazzire gli avversari. Var protagonista nei primi minuti e all'11' il Grifone vede assegnarsi e poi togliere un calcio di rigore. Giusto cosi. Solo una squadra in campo e al 28' giustamente arriva il vantaggio: Medeiros dalla sinistra si accentra e inventa un cioccolatino per Bessa, testa dell'ex Verona e 1-0. Il Genoa non si ferma e prima dell'intervallo è ancora Bessa a sfiorare il raddoppio. 1-0 all'intervallo, ma che Genoa.

Timida reazione del Crotone nella ripresa, iniziano i cambi, fuori Lazovic e un ottimo Bessa per Pereira e Cofie, il risultato non sembra dover cambiare, ma l'ex Ricci spreca un'occasione colossale al 78' scheggiando il palo a Perin battuto. Dentro anche Pandev, Cofie vicinissimo al raddoppio all'82', ma è di Bertolacci l'occasione migliore, anzi, la doppia occasione, con l'ex Milan che prima si fa parare il tiro da Cordaz poi dopo una mischia colpisce la traversa. CInque i minuti di recupero, il Crotone tenta un forcing, ma il risultato non cambierà più. 1-0 Genoa, Genoa che sale a 38 punti. Salvezza ormai archiviata.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Crotone 1-0

Rete: 28' Bessa

Genoa: Perin 6; Zukanovic 6.5, Spolli 6.5, Rossettini 6.5; Laxalt 6, Bessa 6.5 (65' Cofie 6), Bertolacci 6, Hiljemark 6, Lazovic 6 (63' Pereira 5.5); Medeiros 7 (79' Pandev sv), Galabinov 5.5. All. Ballardini 6.5.

Crotone: Cordaz 6.5; Faraoni 5, Ceccherini 6, Sampirisi 5.5, Martella 5.5; Mandragora 5, Ajeti 5 (46' Barberis 6), Stoian 5.5 (79' Tumminello sv); Ricci 6.5, Simy 5, Trotta 5.5 (84' Diaby sv). All. Zenga 5.

Arbitro: Irrati.

Note: ammoniti Medeiros, Ajeti, Tumminello, Pereira e Trotta.