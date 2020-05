Genoa: Criscito capitano "mascherato" in attesa del ritorno in campo

Continuano le visite mediche al quartier generale del Genoa in vista del ritorno in campo per gli allenamenti collettivi previsto da lunedì 18 maggio. Dopo l'apripista, Goran Pandev, è toccato a Romero, Jagiello, Pinamonti e Biraschi svolgere tutti controlli di rito.

A far da sfondo e far sorridere il mondo rossoblù ci ha pensato capitan Criscito, sempre molto attivo sul proprio profilo Instagram. L'ex difensore di Zenit e Juventus ha pubblicato una "storia" taggando Marco Carparelli, ex bomber del Grifone, con indosso una mascherina del Genoa. Un modo come un altro per esorcizzare il momento difficile che sta attraversando la sua squadra e tifoseria e dimostrare attaccamento ai propri colori.