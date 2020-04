Genoa, Criscito torna "in campo" per aiutare: all'asta tre fasce da capitano

Domenico Criscito scende in campo, ancora una volta. Il capitano del Genoa non si tira mai indietro quando c'è da aiutare e come annunciato sul proprio profilo Instagram è pronto a mettere all'aste tre sue fasce da capitano personalizzate. Fasce che non ha potuto indossare in campionato per via delle nuove regole federali. L'intero ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione individuali.

«Sono in asta su ebay, per acquistare mascherine e DPI per RSA, medici, infermieri e persone bisognose 3 mie fasce da capitano (nella foto ndr) del #Genoa, disegnate apposta per me per la stagione 2018-2019. Purtroppo per regolamento non ho potuto metterle in #SerieA, ma rimangono un bell’oggetto per tifosi e collezionisti che vogliano contribuire a questa bella causa. Il link dell’asta è nella biografia di @arenbionlus. Grazie a chi parteciperà» questo il messaggio del capitano del Grifone.