Genoa: 125 anni di storia, maglia e francobollo celebrativi e omaggio di Mattarella

Il 7 settembre 1893 in un appartamento al civico 10 di via Palestro, nel cuore della città di Genova, un folto gruppo di cittadini inglesi si riunisce per formalizzare la fondazione del “Genoa Cricket and Athletic Club”. E’ il primo capitolo della ultrasecolare storia del club di calcio più antico in Italia.

Il Genoa celebra così i suoi 125 anni di storia con un articolo sul proprio sito che annuncia, tra le altre cose, una maglia celebrativa, ideata seguendo i canoni della tradizione. La casacca ha un design con la tipica suddivisione in quattro quarti rappresentativi dei colori sociali, il rosso e il blu, tramite la realizzazione in un pregiato tessuto Jersey mano cotoniera con effetto fiammato.

Un omaggio alla squadra più longeva d'Italia che arriva anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: Il Genoa, club più antico d’Italia, compie domani 125 anni. Il Club rossoblù è stato fondato il 7 settembre del 1893, una data storica, simbolo della nascita del calcio nel nostro Paese.

In un momento difficile per la città di Genova, il Presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ha inviato un messaggio di auguri al Presidente Preziosi per il prestigioso traguardo raggiunto, rinnovando ai due club genovesi la vicinanza di tutte le Società della Lega.

Il Presidente Gaetano Miccichè desidera condividere il telegramma ricevuto oggi da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto ricordare il significato dell’anniversario del Genoa per il movimento sportivo nel nostro Paese.

Il Presidente Sergio Mattarella ha sottolineato, tra l’altro, “l’importanza del calcio nello sviluppo economico e culturale della società civile”, riconoscendo al tempo stesso a questo mondo “la responsabilità di ripagare l’entusiasmo del pubblico con comportamenti integri e leali, che siano di esempio per i tanti giovani che amano questo sport”.

Il Presidente della Repubblica, nell’augurio per il compleanno del club del Grifone, ha poi evidenziato “la solidarietà espressa alla città da parte dello sport”, concludendo la sua lettera con la seguente frase: “la storia di Genova è quanto mai ricca, l’Italia intera le resterà vicina, nella certezza che i suoi tesori di umanità la aiuteranno a raggiungere nuovi traguardi”.

Per l'occasione Poste Italiane realizza anche un francobollo celebrativo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tiratura ottocentomila esemplari. Fogli da quarantacinque esemplari. Bozzetto a cura di Fabio Abbati. La vignetta raffigura, sullo sfondo dei colori rosso e blu della squadra del Genoa, un calciatore in azione di gioco e il logo del 125° anniversario della fondazione del Genoa Cricket and Football Club. Completano il francobollo la leggenda “Genoa Cricket and Football Club”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa B.

Gallery