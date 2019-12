Genoa, da Rudolf ad Agudelo: la squadra del decennio che ha mandato in gol più giocatori

Curioso dato statistico pubblicato da Opta, nota società di elaborazione di dati sportivi, sui record delle squadre europee in termini di gol nell'ultimo decennio.

Il Genoa si piazza al primo posto di tutti i maggiori campionati europei (Serie A, Premier League, Ligue 1, Liga e Bundesliga) per numero di giocatori mandati a segno negli ultimi 10 anni. Primo posto con distacco anche rispetto alle inseguitrici, il Genoa infatti è primo con ben 98 giocatori diversi andati in gol dal 2010 al 2019, seconda in classifica la Fiorentina con 86, Siviglia al terzo posto con 85, Milan 83 e Rennes 80.

Tra i 98 marcatori spiccano nomi tra i più disparati, dal nome "esotico" più recente, ovvero il giovane Agudelo, a Lerager, andato in gol nella passata stagione, Yuri Medeiros autore di due gol nella stagione 2017-2018, alle meteore Gakpè (in gol sia nel 2015 che nel 2016), Diogo Figueiras (in gol nel ko interno col Carpi nel 2015), Lestienne (in gol nel 3-2 gasperiniano contro l'Inter), Konatè (in gol nel 3-3 contro l'Udinese datato 2014), un allora giovanissimo Said (gol nel ko interno con il Chievo nel 2012), "el nino vertical" Jorquera (due gol nella stagione 2011-2012), Rudolf, in gol a Roma nel 2010 fino ad arrivare ad Omar Milanetto autore del primo gol di questo decennio di Serie A rossoblù.

Non è l'unico dato che sottolinea le prestazioni del Grifone negli ultimi dieci anni, c'è infatti anche un buon decimo posto in Serie A per i punti ottenuti negli ultimi dieci anni. Prima la Juventus ovviamente con 852 punti, Napoli 744, Roma 733, Inter 658, il Genoa si piazza al decimo posto, dietro all'Atalanta, con 433 punti e soprattuto un punticino sopra la Sampdoria che di punti ne ha ottenuti 432. Ultimo il Benevento con soli 21 punti.