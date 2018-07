Genoa: Ciciretti è più che un'idea, Lisandro Lopez per sostituire Izzo

Solita estate caldissima in casa Genoa. Il calciomercato la farà da padrone e il nome nuovo, in entrata questa volta, è quello di Amato Ciciretti.

Il talentuoso giocatore del Napoli, ha trascorso gli ultimi mesi con alti e bassi a Parma, nonostante la promozione dei ducali in Serie A. Il Grifone prova il colpaccio, difficile infatti che abbia spazio con Ancelotti, probabile che la società partenopea voglia rimandarlo in prestito, ma questa volta non più in Serie B.

Capitolo difesa, Armando Izzo sempre più partente. Su di lui ci sarebbe anche il pressing del Torino. Leandro Castan la prima scelta per la sostituzione, ma il nome nuovo è quello di Lisandro Lopez, gli ultimi sei mesi oggetto misterioso dell'Inter di Spalletti.

Laxalt: il suo Uruguay sta facendo non bene, di più. Il prezzo del cartellino del giocatore lievita. Liga e Premier League hanno messo gli occhi addosso all'ex Bologna. La Fiorentina avrà molta concorrenza, difficile che rimanga al Grifone.