"Genova nel cuore": i guanti speciali del portiere del Chievo Sorrentino

Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona che mercoledì 26 settembre affronterà il Genoa allo stadio Luigi Ferraris in un match valido per la quinta giornata di Serie A, indosserà uno speciale paio di guanti con la scritta "Genova nel cuore". L'estremo difensore clivense, nato a Cava de' Tirreni il 28 marzo 1979, ha voluto esprimere in questo modo la sua vicinanza alla Superba e ai genovesi dopo il crollo di Ponte Morandi.

Sorrentino ha postato sul proprio profilo Instagram la foto dei guanti scrivendo "Rispetto, vicinanza e solidarietà. Domani in campo così. Genova nel cuore". Tra i tanti commenti e i ringraziamenti da parte di appassionati di calcio e tifosi sia rossoblù che blucerchiati anche quello del profilo ufficiale del Genoa attraverso il quale la società rossoblù lo ha ringraziato: "Un grande campione dentro e fuori dal campo!".