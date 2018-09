Genoa-Chievo, probabili formazioni: Kouamè e Sandro le novità

Turno infrasettimanale in Serie A, il Genoa cerca riscatto dopo il ko di Roma ospitando al Ferraris il Chievo Verona. Molti dubbi per Ballardini, già sotto l'occhio del ciclone e con l'ombra di Nicola alle sue spalle. Servono punti, il Grifone si affida a Piatek, continuerà il pistolero a segnare?

QUI GENOA Tanti cambi in vista, recupera Sandro, probabile l'avvicendamento con Hiljemark. In attaco Kouamè per Medeiros, mentre Pandev potrebbe essere preferito a Bessa. Convocabile Favilli, dubbi anche in difesa dove potrebbe spuntarla Zukanovic.

QUI CHIEVO Non ce la fa Bani, mentre si rivede tra i convocati l'ex laziale Djordjevic. Stepinski in attacco supportato da Birsa, in difesa gli ex Rossettini e Tomovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Gunter, Sandro, Romulo, Criscito; Pandev; Kouamè, Piatek. All. Ballardini.

CHIEVO: Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Birsa; Stepinski. All. D'Anna.

ARBITRO: Pasqua.

CALCIO D'INIZIO: mercoledì 26 settembre, ore 21.00, stadio Luigi Ferraris.