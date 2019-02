Chievo-Genoa, probabili formazioni: Sturaro ancora fuori, Bessa insidia Rolon

Dopo l'esaltante vittoria casalinga sulla Lazio, il Genoa cerca il quinto risultato utile consecutivo facendo visita domenica al Chievo. Tre punti che potrebbero far archiviare in netto anticipo la pratica salvezza, ma sarà una sfida da non sottovalutare visto il disperato bisogno di punti dei clivensi. Tanti ex in campo, probabilmente resterà fuori Sturaro, ancora non al top.

QUI GENOA Dubbio a centrocampo, Bessa insidia Rolon per una maglia da titolare. Sanabria e Kouamè inamovibili, Lazovic nel tridente o nel centrocampo a 4 in caso di inserimento di Bessa. Lerager e l'ex Radovanovic in mediana. Difesa solita.

QUI CHIEVO Di Carlo non avrà Giaccherini e Depaoli, entrambi squalificati. In attacco Stepinski e Djordjevic. In difesa potrebbe non esserci l'ex Rossettini, bensì Schelotto sull'out difensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO: Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni N., Diousse, Hetemaj; Stepinski, Djordjevic. All. Di Carlo.

GENOA: Radu; Criscito, Zukanovic, Romero, Biraschi; Bessa, Lerager, Radovanovic, Lazovic; Kuamè, Sanabria. All. Prandelli.

Arbitro: Volpi.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Bentegodi, Verona.

