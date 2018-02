Chievo-Genoa, probabili formazioni: Galabinov e Pereira confermati

Dopo il colpaccio di Roma, il Genoa cerca conferme, ma ha alle porte un'altra trasferta. Domenica il Grifone fa visita al Chievo, un Chievo in crisi nera dopo tre sconfitte consecutive e una classifica che inizia a preoccupare. Lo sa bene Ballardini che, nonostante le tante assenze, cerca altri tre punti.

QUI GENOA Ancora out Izzo e Rosi, confermati Biraschi e Pedro Pereira dopo l'ottima gara dell'Olimpico. In attacco Galabinov favorito su Lapadula per affiancare Pandev, Veloso out, ci sarà ancora Hiljemark, altra new-entry molto positiva.

QUI CHIEVO Torna Inglese al fianco di Meggiorini. Bastiene potrebbe sedersi in panchina in favore di Giaccherini. Occhio a Castro pronto per il ritorno in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Chievo: Sorrentino; De Paoli, Gamberini, Bani, Jaroszynski; Giaccherini, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini. All. Maran.

Genoa: Perin; Zukanovic, Spolli, Biraschi; Pereira, Rigoni, Hiljemark, Bertolacci, Laxalt; Galabinov, Pandev. All. Ballardini.

Arbitro: Gavillucci.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Bentegodi, Verona.