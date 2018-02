Chievo-Genoa 0-1: un déjà vu chiamato Laxalt, la decide ancora lui all'ultimo respiro

Un déjà vu, un bellissimo déjà vu. Il Genoa vince ancora in trasferta, lo fa nuovamente con un gol in zona Cesarini dell'uomo ormai dell'ultimo minuto, Laxalt. Sembrava uno 0-0 scritto contro il Chievo e invece nel recupero ci ha pensato l'uruguayano a dare i tre punti al Grifone portandolo sempre più su in classifica, a 27 punti al pari del Bologna. Che Genoa.

Ballardini conferma le indiscrezioni della vigilia, Pereira e Hiljemark dal primo minuti, c'è Galabinov al fianco di Pandev. Primo tempo soporifero, prima occasione del Chievo al 24' con un tiro di Bastien, risponde Galabinov, ma poco dopo il bulgaro dovrà lasciare il campo per infortunio. Al suo posto Lapadula. All'intervallo è 0-0 senza troppe occasioni.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa la musica non cambia, qualche timido tentativo del Chievo con Bastien e Inglese, i cambi portano vitalità, ma sembra uno 0-0 scritto nella pietra. E invece...al 91', quando meno te l'aspetti, ci pensa di nuovo lui, Laxalt, l'uomo dell'ultimo minuto, che si fa trovare al posto giusto sulla spizzata di Lapadula su corner di Lazovic e fulmina Sorrentino (bravo pochi minuti prima a salvare su Pandev). 1-0 Genoa. Un'altra vittoria pesantissima nel recupero. Ora testa a sabato sera, al Ferraris arriva l'Inter.

TABELLINO E VOTI

Chievo-Genoa 0-1

Rete: 91' Laxalt

Chievo: Sorrentino 6.5; Gobbi 6, Gamberini 6, Bani 6.5, Depaoli 6; Bastien 6.5, Radovanovic 6, Giaccherini 5.5 (58' Castro 5.5); Birsa 5.5 (77' Gaudino 6); Meggiorini 6, Inglese 5.5 (60' Pellisier 6). All. Maran 6.

Genoa: Perin 6; Biraschi 6, Spolli 6, Zukanovic 6.5; Pereira 5.5 (71' Lazovic 6.5), Rigoni 6, Bertolacci 6, Hiljemark 6 (76' Bessa 6), Laxalt 7; Pandev 6.5, Galabinov 5.5 (45' Lapadula 6). All. Ballardini 7.

Arbitro: Gavillucci.

Note: ammoniti Spolli e Castro.