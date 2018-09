Genoa-Chievo 2-0: apre Piatek, chiude Pandev, tre su tre al Ferraris

Tre su tre. Il Genoa non sbaglia una virgola di fronte al proprio pubblico. Terza vittoria al Ferraris per il Grifone, dopo le vittorie su Empoli e Bologna arriva anche il 2-0 al Chievo in cui brilla, tanto per cambiare, bomber Piatek che apre il match prima dell'intervallo. Sesta rete in A per il polacco, nessuno nella storia del Genoa era riuscito ad andare a segno nelle prime cinque giornate della massima serie e nessuno nei maggiori campionati europei ha segnato in questa stagione 10 gol come lui (6 in A e 4 in Coppa). Chiude Pandev in avvio di ripresa. Il Genoa in formato Ferraris funziona.

Ballardini sorprende tutti mandano in campo Radu dal primo minuto in porta e Pereira sulla fascia destra. Primo tempo molto nervoso, saranno ben sei gli ammoniti, quattro del Grifone. Prima occasione di Giaccherini, risponde Piatek che dimostra di essere, anche oggi, in gran serata. E così, al 42', il bomber polacco decide di entrare nella storia: discesa di Lazovic, destro secco dal limite per il capocannoniere della Serie A che realizza il sesto gol nel massimo campionato. Il Ferraris è una bolgia.

Nella ripresa il Genoa inizia subito forte e chiude il match con il sempreverde Pandev che approfitta di un errore della difesa clivense per realizzare con un colpo da biliardo il 2-0. Sfida chiusa qui. C'è tempo per i cambi, dentro Bessa, Zukanovic e Mazzitelli per Pandev, Lazovic e Hiljemark. Piatek sfiora in più occasioni il 3-0, Stepinski spreca per riaprire il match. Radu, ottimo il suo esordio, blinda tutto nel finale. Genoa 2 Chievo 0. Questo Genoa vola e Piatek entra nella storia.

