Genoa-Chievo 2-0, le pagelle: Piatek nella storia, clean sheet all'esordio per Radu

Sei gol in cinque giornate di Serie A, dieci in sei gare, Piatek non smette più di sorprendere e fa volare il Genoa con il Grifone che supera 2-0 il Chievo facendo tre su tre in casa (qui la cronaca). Ottima prova dei ragazzi di Ballardini che non subiscono gol anche grazie all'ottimo esordio di Radu tra i pali. Bene anche Pandev e Kouamè, solo Bessa resta un oggetto misterioso.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.