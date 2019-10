Genoa: Carrera in pole su Guidolin, Andreazzoli ha le ore contate

Lunedì di fuoco in casa Genoa. Non solo l'allerta, ma anche un post Andreazzoli da decifrare e soprattutto decidere. L'ex tecnico dell'Empoli sembra avere le ore contate, troppo brutto per essere vero ieri il Genoa a Parma, difficile che Preziosi, che non è ancora pronunciato sull'argomento, decida di confermare l'allenatore.

Ricevuto un nuovo "no" d Gattuso, le strade per il suo successore restano due: Massimo Carrera o Francesco Guidolin. Carrera, ex Spartak Mosca nonché ex collaboratore di Antonio Conte alla Juventus e in Nazionale, è in pole rispetto all'ex Udinese e l'incontro dovrebbe arrivare proprio in giornata.

Francesco Guidolin resta alla finesrtra, con lui c'è un accordo di massima, ma la priorità sembra essere diventata Carrera. Probabilmente la giornata "X" sarà martedì, salvo colpi di scena già nella giornata di oggi.