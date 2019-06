Genoa: triplo colpo in difesa, Zapata, Barreca e Jaroszynski

Dopo l'annuncio di Aurelio Andreazzoli sulla panchina, il Genoa si muove sul mercato ed è subito attivissimo. In poche ore la società rossoblù sembra aver già chiuso per tre difensori.

Dal Chievo è ufficiale l'acquisto di Pawel Jaroszynski​. Lo annuncia direttamente la società clivense

L'A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Pawel Jaroszynski al Genoa CFC. Il Presidente Luca Campedelli rivolge i più sinceri ringraziamenti al Presidente Enrico Preziosi e all’Amministratore Delegato Alessandro Zarbano, per l’ottimo spirito professionale, costruttivo e collaborativo messo in atto ancora una volta dalla società Genoa CFC, durante un’operazione di mercato. Jaroszynski, nato in Polonia a Lublin il 2/10/1994, ha disputato con la maglia del ChievoVerona due stagioni totalizzando 32 presenze fra Serie A (30) e Coppa Italia (2).

Tutto fatto, anche se non c'è ancora ufficialtà, per l'esperienza di Cristian Zapata, svincolato dal Milan. Il colombiano classe 1986, secondo Sky Sport, ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoblù per i prossimi due anni.

Infine lunedì dovrebbe arrivare l'ufficialità di Antonio Barreca. Terzino esploso nel Torino, ma reduce da stagioni troppo altalenanti a Monaco e Newcastle. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito.