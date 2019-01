Genoa, mercato al via: Kouamè, Romero, Sturaro e Piatek i nomi caldi

Inizia la sessione invernale del calciomercato. Il Genoa si prepara, la speranza di tutti i tifosi è che non ci sia il solito smantellamento di gennaio, ma le voci sui gioielli rossoblù sono insistenti. La sensazione è che verranno chiuse le trattative solo in ottica estiva, con qualche prestito in entrata già da gennaio. Ecco i principali movimenti.

IN USCITA Kouamè, Romero e Piatek sono i nomi bollenti. Il Napoli si fa sotto per l'attaccante ex Cittadella, 20 milioni sul piatto. Perinetti promette che non si muoverà prima di giugno, nel frattempo cerca l'inserimento nella trattativa di uno tra Diawara e Rog, difficile il primo, più fattibile il secondo. Su Romero ci sono Inter e Juventus. Godin potrebbe però dirottare il giovane centrale di Prandelli a Torino. Anche per lui si tratta di un acquisto da perfezionare in estate, ma nel frattempo la pedina di scambio si chiama Sturaro. Infine Piatek, il polacco dovrebbe restare e al momento non ci sono offerte ufficiali. Il Real Madrid però ha fatto un primo sondaggio.

IN ENTRATA Diawara, Rog e Sturaro sono legati a movimenti in uscita. Più facile arrivare ad uno tra Montolivo e Bertolacci, in esubero a Milano, o Murgia, chiuso a Roma.

ALTRE TRATTATIVE In partenza Marchetti e Lapadula, con quest'ultimo che potrebbe andare all'Empoli. Concorrenza alla Fiorentina per il polacco Zurkowski, idea Krunic per il centrocampo, ma il prezzo è alto.