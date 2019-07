Genoa: El Yamiq di nuovo rossoblù, idee Pucciarelli e Kranevitter

Dopo le prime buone indicazioni dalle amichevoli estive (7-0 al Wacker e 9-0 allo Stubai) il Genoa continua a mutare con un calcomercato sempre molto attivo e tanti nomi a sorpresa.

Torna, per esempio, in rossoblù, Jawad El Yamiq, dopo la parentesi al Perugia e le quattro presenze in rossoblù totalizzate nel 2018. Il difensore marocchino classe 1992 proverà a convincere Andreazzoli a restare a Genova.

Intanto nomi nuovi dal mercato, Manuel Pucciarelli del Chievo è uno di questi. Nonostante alcune stagioni incolori Andreazzoli vorrebbe puntare sul suo rilancio come alternativa ai vari Pinamonti, Pandev e Kouamè, qualora l'ivoriano dovesse restare. Nome nuovo a centrocampo è quello di Matias Kranevitter. Argentino, classe 1993, ora in forza allo Zenit, ma con ottima esperienza nei maggiori campionati europei, Atletico Madrid e Siviglia su tutte. Si lavora per il prestito. Ma lo Zenit non sembra convinto.

Intanto sul fronte cessioni, Dalmonte va in prestito al Lugano, mentre Asencio e Schafer sono promessi al Pisa.