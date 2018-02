Genoa: preso Bessa, torna Hiljemark, sfuma Hernanes, il calciomercato rossoblù

Chiuso il calciomercato. Il Genoa non piazza il colpo, sfuma Hernanes. A centrocampo arriva Bessa dal Verona e torna a sorpresa Hiljemark, giocatore che a Genova non aveva lasciato il segno. Interessante anche l'approdo in rossoblù dell'ex Samp Pedro Pereira. Curiosità per l'acquisto di El Yamik, difensore marocchino di 25 anni. In uscita dopo la cessione di Pellegri al Monaco non è stato fatto più nulla. Ecco il riassunto delle operazioni del Grifone.

ACQUISTI: Hiljemark (c, Panathinaikos), Bessa (c, Verona), Medeiros (c, Sporting Lisbona), Pedro Pereira (d, Benfica), El Yamik (d, Rc Athletic).

CESSIONI: Pellegri (a, Monaco), Palladino (a, Spezia), Centurion (c, Racing), Ricci (a, Crotone), Rodriguez (c, Vitoria Setubal)