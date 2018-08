Genoa calciomercato: ultimo giorno di cessioni, Laxalt al Milan, resta Lapadula

Ultimo giorno di calciomercato per il Genoa, con società e tifosi ovviamente ancora sconvolti dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi. C'era poca voglia di operare sul mercato e infatti è stata una giornata fatta di pochi movimenti, solo alcune cessioni.

La più grande è quella di Laxalt che si accasa al Milan a titolo definitivo. Sfumano invece sia il sostituto naturale, Lazaar, con Preziosi che blocca la trattativa non avendo trovato l'accordo con il Newcastle, e Bertolacci, che resta in rossonero. Resta in rossoblù invece Lapadula.

Ceduto Galabinov allo Spezia, Ninkovic all'Ascoli, El Yamiq al Perugia e Zanimacchia alla Juventus B. Tra gli arrivi il solo Vasco Oliveira dal Cagliari.

ECCO IL RIEPILOGO DI TUTTI I MOVIMENTI ROSSOBLU

ACQUISTI

Criscito (d, Zenit, 0), Romero(d, Belgrano, 1,9), Gunter (d, Galatasaray, 0), Marchetti (p, Lazio, 0), Vodisek (p, Olimpia Lubiana, 0), Lakicevic (d, Vojvodina, 0), Piatek (a, Cracovia, 4), Callegari (c, Psg, 0), Sandro (c, Benevento, 2,8), Radu (p, Avellino via Inter, 7), Valietti (d, Inter, 5,5), Ninkovic(a, Empoli, f. p.), Morosini (c, Avellino, f. p.), Asencio (a, Avellino, f. p.), Fiamozzi (d, Pescara, f. p.), Brivio (d, Entella, f. p.), Brlek (c, Wisla Cracovia, fp), Gakpé (a, Amiens, f. p.), Mazzitelli (c, Sassuolo, p.), Simeoni (a, Venezia), Romulo (d, Verona), Kouame (a, Cittadella, 5), Dalmonte (a, Cesena), Favilli (a, Juve, 5), Chajia (c, Novara, 4), Lopez (d, Benfica, p), Rolon(c, Malaga, p), Oliveira (c, Cagliari)

CESSIONI

Perin (p, Juventus, 12 + 3), Izzo(d, Torino, 10), Bertolacci (c, Milan, f. p.), Improta (c, Benevento, 0), Veloso (c, f. c.), Cofie (c, f. c.), Taarabt (a, Benfica, f. p.), Milinkovic (c, Hull City, 0), Ghiglione (d, Frosinone, p), L. Rigoni (c, Parma, 0), Salcedo (a, Inter, 2 +8), Rossettini (d, Chievo, p.), Laxalt (c, Milan, 18), Spinelli (a, Crotone, p), El Yamiq (d, Perugia, p), Galabinov (a, Spezia), Zanimacchia (p, Juventus B), Ninkovic (a, Ascoli)