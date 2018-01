Genoa, calciomercato: obiettivo non vendere, tutti i movimenti rossoblù

Inizia una nuova sessione di calciomercato, per il Genoa l'obiettivo è sempre il solito, non cedere i pezzi pregiati. Un nome su tutti, Mattia Perin. Le grandi prestazioni del numero 1 rossoblù hanno attirato nuovamente le attenzioni delle big italiane ed europee, ma la cessione del portiere non sembra essere presa in considerazione dal club genovese.

Cosa farà il Genoa in questa sessione? Cessioni minori, tanti gli esuberi, Landre, Rodriguez, Palladino, Centurion e Lazovic dovrebbero salutare, ma occhio anche a Ricci e Gentiletti. In entrata un difensore centrale, ma il sogno si chiama Criscito.

GENOA IN ENTRATA Pochi obiettivi per il club rossoblù che si era già mosso sul mercato con l'acquisto di Giuseppe Rossi. In difesa l'idea è quella di Leandro Castan, ma solo se ci saranno partenze. Il sogno si chiama Domenico Criscito, avvistato al Ferraris nell'ultimo match di campionato. Mancini, attuale allenatore dell'ex Juve, lo ha definito incedibile dal suo Zenit e ci sarebbe anche la concorrenza dell'Inter da battere.

GENOA IN USCITA Lasceranno Genova almeno cinque giocatori. Palladino vicinissimo allo Spezia, Centurion dovrebbe tornare in Argentina. Lazovic rifiuta il Club Brugge, ma difficile che il serbo resti. Il Sassuolo spinge per Izzo, rifiutata la prima offerta, il club emiliano potrebbe ripiegare su Rossettini. Non è da escludere il ritorno di Ricci a Crotone, mentre Gentiletti sembra non essere più nei piani della società. Galabinov potrebbe restare.