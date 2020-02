Genoa-Cagliari, probabili formazioni: Soumaoro scalpita, in attacco ancora Pinamonti

Match fondamentale domenica al Ferraris, il Genoa ospita il Cagliari con l'obbligo di fare punti per credere ancora in questa salvezza. Romero e Behrami squalificati, non mancano i dubbi per Nicola che potrebbe lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto Soumaoro, proveniente dal Lille.

QUI GENOA Soumaoro in pole su Zapata per sostituire Romero. Masiello e Biraschi si suoi lati. Confermati Ghiglione e Criscito sulle fasce, Cassata, Schone e Sturaro in mezzo. Dubbi in attacco, ma Pinamonti e Sanabria potrebbero essere confermati a discapito di Pandev, Favilli e Destro.

QUI CAGLIARI Squalificato Cigarini, ci sarà Oliva in cabina di regia. Attacco affidato all'ex Simeone in compagni di Joao Pedro. In panchina l'altro ex, appena arrivato, Alberto Paloschi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Criscito; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola.

CAGLIARI: Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Nainggolan; Ionita; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

Arbitro: Calvarese.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.