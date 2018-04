Genoa-Cagliari, probabili formazioni: sotto col recupero, ma la testa è già al derby

Dopo il deludente pareggio interno con la Spal il Genoa scende subito di nuovo in campo. Martedì al Ferraris arriva il Cagliari per il recupero della gara rinviata dopo la tragedia di Astori. Il rischio distrazione derby è fortissimo, la testa è già alla stracittadina di sabato sera, ma sarebbe fondamentale per il Grifone arrivarci con tre punti in più.

QUI GENOA Ballardini deluso per la gara con la Spal, non sono da escludere diversi cambi. Un solo diffidato, Veloso, ma il portoghese non sarà del match. Tentazione Rossi dal primo minuto al fianco di Pandev, Taarabt e Bertolacci squalificati, pronto Bessa.

QUI CAGLIARI Lopez vuole la reazione dopo il clamoroso 0-4 col Torino. Attacco affidato a Sau e all'ex Pavoletti, potrebbe cambiare qualcosina in difesa dopo il disastro di sabato scorso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa: Perin; Zukanovic, Spolli, Biraschi; Laxalt, Rigoni, Bessa, Hiljemark, Rosi; Lapadula (Rossi), Pandev. All. Ballardini.

Cagliari: Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Likogiannis, Padoin, Barella, Ionita, Faragò; Pavoletti, Sau. All. Lopez.

Arbitro: Maresca.

Calcio d'inizio: martedì, ore 18.30, stadio Luigi Ferraris, Genova.