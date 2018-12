Cagliari-Genoa, probabili formazioni: Boxing Day in Sardegna, Sandro insidia Veloso

Tempo di Boxing Day in Italia, tempo di Boxing Day per il Genoa. Il 26 dicembre il Grifone vola a Cagliari con la voglia di conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo il tris rifilato all'Atalanta. Prandelli ha rigenerato squadra ed ambiente, i tifosi sognano il colpo in Sardegna prima dell'ultimo appuntamento del 2018, sabato 29 dicembre al Ferraris contro la Fiorentina.

QUI GENOA Solito dubbio, Sandro o Veloso? Ma questa volta il brasiliano sembra in pole. Nuove inside per Romero, Spolli recupera e potrebbe prendere il suo posto. Per il resto tutto confermato rispetto alla squadra che ha battuto l'Atalanta.

QUI CAGLIARI Tutti i dubbi sono legati a Pavoletti. L'ex di turno potrebbe recuperare per il match, al suo fianco Farias. Tornano a disposizione di Rolando Maran anche Ceppitelli e Srna, entrambi titolari dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI: Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. All. Maran.

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romero, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamè. All. Prandelli.

ARBITRO: Orsato.

CALCIO D'INIZIO: mercoledì 26 dicembre, stadio Sardegna Arena, ore 15.00, Cagliari.