Cagliari-Genoa, probabili formazioni: Saponara scalpita per l'anticipo

Si avvicina l'anticipo della quarta giornata di Serie A, tocca al Genoa, con il Grifone in campo venerdì sera alle ore 20.45 nella difficile trasferta di Cagliari. Sardi reduci dal colpaccio di Parma, Genoa dalla bruciante sconfitta in zona Cesarini con l'Atalanta.

QUI GENOA Andreazzoli pensa alla sorpresa Saponara dal primo minuto al posto di Lerager. Dubbi anche sugli esterni con Pajac e Ankersen che mettono pressione a Ghiglione e Barreca. In difesa rischia Zapata, si scalda Biraschi.

QUI CAGLIARI Infermeria piena, out ovviamente l'ex Pavoletti, non recupera nemmeno il ninja Nainggolan. Un altro ex, Simeone, sarà titolare in attacco al fianco di Joao Pedro, Castro alle loro spalle. In difesa Klavan in vantaggio su Pisacane.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI: Olsen; Pellegrini, Klavan, Ceppitelli, Cacciatore; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

GENOA: Radu; Criscito, Zapata, Romero; Barreca, Radovanovic, Schone, Saponara, Ghiglione; Kouamè, Pinamonti. All. Andreazzoli.

Arbitro: Manganiello.

Calcio d'inizio: venerdì 20 settembre, ore 20.45, Sardegna Arena, Cagliari.