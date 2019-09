Cagliari-Genoa 3-1: Kouamè già a quota 3, Saponara e Favilli che flop

Il Genoa perde per 3-1 a Cagliari nel finale al termine di una prestazione poco convincente. Troppi gli innesti provati da Andreazzoli, deludono praticamente tutti (qui la cronaca e video del match). Si salvano in pochi, Kouamè per il gol e per il terzo centro stagionale, Sanabria per l'assist. Malissimo Favilli, non sono da meno Saponara, Zapata e lo stesso Schone.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.