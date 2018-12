Cagliari-Genoa 1-0: Farias rovina il Boxing Day, Santo Stefano amaro in Sardegna

Santo Stefano amaro per il Genoa. Nel "derby" tra rossoblù vince il Cagliari 1-0 con la rete di Farias nel recupero del primo tempo. Passo indietro per i ragazzi di Prandelli che dopo l'exploit con l'Atalanta non trovano la rete in Sardegna, ma che tutto sommato avrebbero meritato almeno un punto in questo Boxing Day. Ora testa all'ultimo impegno dell'anno, sabato al Ferraris arriva la Fiorentina. Tre punti fondamentali per andare al riposo a quota 22.

Prandelli stupisce tutti relegando in panchina Kouamè e Romulo, titolari Rolon e Pereira con il Grifone che si schiera ad un'unica punta, ovviamente Piatek. Si inizia con un giallo comminato a Romero, sono passati solo 30 secondi, altro che Natale. La prima occasione vera è di Piatek, ma Cragno si oppone. Al 16' alza bandiera bianca Joao Pedro, entra Ionita. Ma il Cagliari sembra averne di più in questo primo tempo, Pisacane e Barella vicin al gol, risponde il Genoa con Lazovic, ma proprio prima di rientrare nello spogliatoio è il Cagliari a passare in vantaggio: corner di Srna, Ionita lascia passare per Farias che sul secondo palo colpisce in schiacciando la palla a terra, Radu ingannato, 1-0 per i sardi. Si va negli spogliatoi.

Prandelli cambia subito, dentro Kouamè per Sandro, ma è Pavoletti a sfiorare subito il raddoppio. Reagisce il Grifone con Kouamè, si salva Cragno. Al 62' occasione clamorosa per Farias che fa secco l'avversario, ma si fa ipnotizzare da Radu. Prandelli non ci sta, dentro anche Favilli per Romero, Piatek sfiora il pari. Dentro anche Veloso per Hiljemark, cambi esauriti. E' ancora Lazovic ad avere la palla del pari, Ionita si oppone alla traiettoria. Nel finale forcing del Grifone, l'ultima occasione è per Favili, ma la sua girata di testa termina fuori. Triplice fischio. Boxing Day amaro per il Genoa, ora testa alla Fiorentina.

TABELLINO E VOTI

CAGLIARI-GENOA 1-0

Rete: 48' pt Farias

CAGLIARI: Cragno 6.5; Srna 6.5, Pisacane 6.5, Ceppitelli 6.5, Padoin 6; Barella 6.5, Cigarini 6 (87' Bradaric sv), Faragò 6; Joao Pedro sv (15' Ionita 5.5); Pavoletti 5.5, Farias 6.5 (74' Sau 6). All. Maran 6.5.

GENOA: Radu 6; Biraschi 6, Romero 5.5 (66' Favilli 5.5), Criscito 6; Pereira 5, Hiljemark 5.5 (77' Veloso sv), Sandro 6 (46' Kouamè 6.5), Rolon 5.5, Bessa 6, Lazovic 6.5; Piatek 6. All. Prandelli 5.5.

ARBITRO: Orsato.

NOTE: ammoniti Romero, Rolon, Farias, Faragò, Cigarini e Piatek.