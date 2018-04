Genoa-Cagliari 2-1: Medeiros fa esplodere il Ferraris, Grifone carico per il derby

Spal cancellata. Il Genoa ritrova vittoria e sorriso nel recupero contro il Cagliari e si avvicina nel migliore dei modi al derby in programma sabato sera. Tutto nella ripresa contro i sardi col vantaggio dell'uomo discusso della settimana, Lapadula, il pareggio di Barella su rigore (generoso) e il definitivo 2-1 nel finale di Medeiros, mossa a sorpresa di Ballardini. Tre punti d'oro, morale alto, è partito il countdown per il derby.

Primo tempo equilibrato, Var ancora una volta protagonista al 31', ma questa volta non sorride al Genoa: Maresca decreta un rigore per spinta su Rosi, ma dopo aver rivisto le immagini torna sui propri passi. Proteste del Grifone che poco prima dell'intervallo sfiora il vantaggio con la "frittata" sarda su cui si avventa Lapadula, ma l'ex Milan non trova il gol. 0-0 e negli spogliatoi.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa il Genoa inizia a spingere e trova al 53' il meritato vantaggio: cross perfetto di Hiljemark, Lapadula impatta bene di testa e fa 1-1. Ma è un vantaggio che dura poco perché dopo dieci minuti Zukanovic trattiene ingenuamente Faragò, per Maresca è rigore. Barella non sbaglia. Finale apertissim, Cagliari che prova il colpaccio con Pavoletti, palo clamoroso, Genoa che si affida a Lapadula, ma il gol arriva dalla pedina a sorpresa, Medeiros: gran gol, conclusione di sinistro a giro, Cragno non ci arriva. Esplode il Ferraris. Sarà l'ultima occasione del match. Triplice fischio. Vince il Genoa. Ora testa al derby, il Grifone ci arriva carico.

TABELLINO E VOTI

Genoa-Cagliari 2-1

Reti: 53' Lapadula, 62' Barella (rig.), 90' Medeiros

Genoa: Perin 6; Zukanovic 5.5, Rossettini 6, Biraschi 5.5; Laxalt 6 (84' Migliore sv), Hiljemark 6.5, Bessa 5.5 (80' Omeonga sv), Cofie 6, Rosi 5.5 (69' Pereira 6); Medeiros 7, Lapadula 7. All. Ballardini 7.

Cagliari: Cragno 6; Pisacane 6, Ceppitelli 5.5 (64' Castan 5.5), Andreolli 5.5; Faragò 6.5, Ionita 5, Barella 6.5, Dessena 6 (86' Deiola sv), Lykogiannis 6; Sau 5.5 (60' Ceter Valencia 5.5), Pavoletti 6. All. Lopez 6.

Arbitro: Maresca.

Note: ammoniti Sau, Ceppitelli, Andreolli, Castan, Biraschi e Pereira.