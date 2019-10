Genoa-Brescia, probabili formazioni: Thiago Motta si presenta così

Si avvicina l'esordio di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Sabato sera il Grifone ospita il Brescia in un incrocio fondamentale per la lotta salvezza. Il 2-7-2 ha fatto parlare fin troppo, il tecnico rossoblù si presenterà con un modulo classico, o meglio, con un 2-7-2 “letto” nel modo classico, quindi 4-3-3. Si giocherà in un clima di contestazione, con l'assenza del tifo per 10 minuti.

QUI GENOA Rientrano Biraschi, Romero e Saponara dalla squalifica, ma solo Romero sarà tra i titolari. Con Thiago Motta potrebbe trovare spazio dal primo minuto Pinamonti, ma salgono anche le quotazioni di Gumus, finora oggetto misterioso della campagna acquisti di Preziosi. Ghiglione in ballottaggio con Biraschi per la fascia destra, a sinistra Barreca, centrali Romero e Zapata, si siedono Goldaniga ed El Yamiq.

QUI BRESCIA Mario Balotelli dal primo minuto. Questa la novità del Brescia che perde per infortunio l'ex Samp Dessena, sostituito dall'ex di turno Romulo. Cistana non al meglio, pronto Gastaldello. Occhio a Donnarumma, potrebbe rifiatare, verso la conferma Ayè.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Barreca; Lerager, Radovanovic, Schone, Pandev, Kouamè, Pinamonti. All. Thiago Motta.

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli. All. Corini.

Arbitro: Abisso.

Calcio d'inizio: sabato 26 ottobre, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris, Genova.