Brescia-Genoa, probabili formazioni: Criscito out, torna Sanabria

Dopo la pesantissima sconfitta interna con il Parma, il Genoa si appresta ad affrontare una delle sfide cruciali nella lotta salvezza. Sabato alle 17.15 il calcio d'inizio di Brescia-Genoa, con le Rondinelle reduci dal buon pareggio di Firenze e all'ultima chiamata per la permanenza nella massima serie. Lo sa bene Nicola, il Genoa non può permettere altri passi falsi.

QUI GENOA Criscito non ce la fa. Il capitano rossoblù uscito anzitempo contro il Parma per un infortunio al polpaccio resta a Genova. Al suo posto verrà schierato Barreca, mentre sulla destra Ghiglione potrebbe prendere il posto di Biraschi. In tanti a rischio turnover, Sanabria recupera e sarà in attacco, al suo fianco Iago Falque favorito sulla concorrenza. Behrami sicuro del posto a centrocampo, a fargli spazio Cassata, mentre Schone e Sturaro dovrebbero essere confermati. In difesa nessun cambio.

QUI BRESCIA Emergenza difesa per le Rondinelle, verranno confermati i giovani Papetti e Semprini, mentre a centrocampo l'ex Romulo si gioca la maglia con Dessena. Dubbi sulla trequarti tra Zhmral e Spalek, mentre in attacco Torregrossa verrà affiancato da Donnarumma, in vantaggio su Skrabb.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zhmral; Donnarumma, Torregrossa. All. Lopez.

GENOA: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Barreca, Behrami, Schone, Sturaro, Ghiglione; Iago Falque, Sanabria. All. Nicola.

Arbitro: Irrati.

Calcio d'inizio: sabato 27 giugno, ore 17.15, stadio Rigamonti, Bresca.