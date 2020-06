Brescia-Genoa 2-2, le pagelle: Iago la certezza, Destro la scelta sbagliata

Ci vogliono due rigori per risollevare un Genoa partito malissimo anche a Brescia. Grifone sotto di due reti già dopo 13 minuti, Iago Falque accorcia prima dell'intervallo, Pinamonti fissa il 2-2 a venti dalla fine (qui la cronaca e video del match). Non convincono alcune scelte di Nicola, su tutte quella di Mattia Destro. Bene Iago Falque, mentre Romero, pessimo in difesa, ha il merito di procurarsi a suo modo due rigori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.