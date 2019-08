Genoa: colpaccio a Bordeaux in attesa di Schone

Il Genoa continua ad impressionare in questo calcio d'agosto e dopo il pareggio con il Nantes vince sul campo del Bordeaux. 3-2 il finale, frutto di un primo tempo molto convincente chiuso sul 2-1 con la rete di Pinamonti e il raddoppio di Zapata prima del gol di Hwang. Meno bene nella ripresa con i francesi che premono e trovano il pareggio con De Preville, ma proprio nel momento migliore del Bordeaux arriva il definitivo tris del Grifone con Hiljemark ben servito da Barreca, il migliore in campo. Buona presenza di tifosi sugli spalti, ora testa alla prossima sfida, giovedì amichevole a Reggio Emilia contro la Reggiana. Sul fronte mercato sarà lunedì la giornata di Lasse Schone che ha già salutato l'Ajax e confermato di andare al Genoa. Lunedì di visite mediche anche per Riccardo Saponara.

TABELLINO

BORDEAUX-GENOA 2-3

Reti: 24’ Pinamonti, 35’ Zapata, 38’ Hwang; 59’ De Preville, 81' Hiljemark

Bordeaux: Costil, Bellanova, Kwateng, Mexer, Poundje; Otavio, Tchouameni; De Predeville, Adli, Ui-Jo; Briand. All. Paulo Sousa.

Genoa: Radu (46' Marchetti), Zapata (60' Biraschi), Barreca, Criscito (c), Romulo (46' Pandev), Lerager (60' Hiljemark), Kouamè (60' Sanabria), Romero, Ghiglione (60' Jagiello), Radovanovic (60' Gumus), Pinamonti (60' Pinamonti). All. Andreazzoli.