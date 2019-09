Genoa-Bologna, probabili formazioni: Schone rischia la panchina, torna Romero

Turno infrasettimanale in Serie A, mercoledì al Ferraris il Genoa ospita il Bologna per la quinta giornata di Serie A. Due sconfitte consecutive hanno minato le certezze di Andreazzoli, contro i felsinei servono punti e l'ex tecnico dell'Empoli valuta un massiccio turnover rispetto alla squadra che ha perso a Cagliari.

QUI GENOA Schone rischia la panchina, Cassata in preallarme. Potrebbe essere lui il grande sacrificato per la sfida di mercoledì. Tornano Romero, Ghiglione, Barreca, Lerager e Pinamonti tra i titolari. Resta fuori Zapata, apparso stanco nell'ultima sfida. Attacco affidato a Kouamè e Pinamonti.

QUI BOLOGNA Gli ex Palacio e Destro si giocano una maglia in attacco. Dijks out per infortunio, Krejci in vantaggio su Mbaye per sostituirlo. A centrocampo torna un altro ex, Dzemaili.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone (Cassata), Radovanovic, Barreca; Kouamè, Pinamonti. All. Andreazzoli.

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel, Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

ARBITRO: Massa.

Calcio d'inizio: mercoledì 25 settembre ore 21.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.