Genoa-Bologna, probabili formazioni: Pandev favorito su Kouamè, Bessa scalpita

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali il Genoa riparte dal match interno contro il Bologna per dimenticare la disfatta del Mapei Stadium. Ballardini valuta alcune novità tra le quali spicca l'esclusione di Kouamè in favore di Pandev. Sulla trequarti scalpita Bessa.

QUI GENOA Pandev e Piatek in attacco con Kouameè in panchina e Favilli ai box infortunato. Bessa sulla trequarti in vantaggio su Medeiros, Criscito e Lazovic sulle fasce, Romulo e Hiljemark in mediana. Difesa sotto accusa ma rispetto alla sfida col Sassuolo non cambia nulla.

QUI BOLOGNA Bologna alla ricerca del primo successo, in attacco Santander e Falcinelli, gli ex genovesi Dzemaili e Poli a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Romulo, Criscito; Bessa; Pandev, Piatek. All. Ballardini.

BOLOGNA: Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Dzemaili, Poli, Pulgar, Djiks; Falcinelli, Santander. All. Inzaghi.

ARBITRO: Banti.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris.