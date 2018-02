Bologna-Genoa, probabili formazioni: match a rischio per allerta neve, out Taarabt

Bologna-Genoa a serio rischio rinvio. L'allerta neve che imperversa sulla città emiliana non assicura il regolare svolgimento del match che al momento, in ogni caso, è confermato con calcio d'inizio sabato 24 febbraio alle ore 18.00.

Diramata la lista dei convocati di Davide Ballardini, restano a Genova i soliti Veloso e Giuseppe Rossi, così come Izzo e Taarabt che non recuperano. Ce la fa invece Biraschi.

QUI GENOA Galabinov confermato al fianco dell'inamovibile Pandev, Rossettini al posto di Izzo, Rosi, Biraschi e Pereira si giocano una maglia, Bessa dovrebbe essere preferito a Rigoni.

QUI BOLOGNA Non ce la fa l'ex Palacio, in gol all'andata. Al suo posto Orsolini. Tornano Masina e Mbaye, si ferma l'altro ex De Maio, rimpiazzato da Helander. Out anche Verdi e Da Costa. Tra i tanti ex in campo anche Destro e Dzemaili.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna: Mirante; Mbaye, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Di Francesco, Destro. All. Donadoni.

Genoa: Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Hiljemark, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Galabinov. All. Ballardini.

Arbitro: Giua.

Calcio d'inizio: sabato ore 18.00, stadio Dall'Ara, Bologna.