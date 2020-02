Bologna-Genoa, probabili formazioni: tre assenze importanti per Nicola

Si avvicina un'alta sfida fondamentale per il Genoa. Dopo il successo con il Cagliari serve continuità, sabato il Grifone fa visita al lanciatissimo Bologna di Sinisa Mihajlovic, reduce dal colpaccio di Roma. In attesa dei convocati, sembra ormai certa l'assenza di tre elementi fondamentali per Nicola, ovvero Romero, Schone e Ghiglione.

QUI GENOA Saranno Soumaoro, Ankersen e Radovanovic i sostituti dei tre infortunati, ma restano i dubbi negli altri reparti. Pinamonti e Pandev favoriti su Favilli e Sanabria. Sturaro, Behrami e Radovanovic a centrocampo, ma occhio a Cassata. In difesa Masiello, Soumaoro e Biraschi.

QUI BOLOGNA Non convocato l'ex samp Soriano. Torna Poli dopo lo squalifica, attacco affidato a Palacio con Svanberg, Barrow e Orsolini (recuperato) alle sue spalle.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA: Skorupski; Tomyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Svanberg, Barrow, Orsolini; Palacio. All. Mihajlovic.

GENOA: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Sturaro, Radovanovic, Criscito; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.

Arbitro: Massa.

Calcio d'inizio: sabato 15 febbraio, ore 18.00, stadio Dall'Ara, Bologna.