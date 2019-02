Bologna-Genoa, probabili formazioni: Gunter per Romero, Lerager confermato

Si avvicina il lunch-match per il Genoa. Domenica i rossoblù fanno visita ad un Bologna rigenerato dalla cura Mihajlovic. Calcio d'inizio alle 12.30, tanti dubbi per Prandelli.

QUI GENOA Conferme per Sanabria e Kouamè in attacco, ma a centrocampo sono tanti i dubbi. Lerager e Radovanovic dovrebbero spuntarla su Veloso e Rolon. Bessa e Lazovic gli esterni, in difesa Gunter al posto dello squalificato Romero.

QUI BOLOGNA Dubbio Santander. Il ropero potrebbe non farcela, in preallarme Destro. Nel tridente anche Sansone a causa dell'infortunio di Orsolini. A centrocampo Pulgar, Poli e Soriano. Tornano Helander e Mattiello.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA: Skorupski; Mattiello, Danilo, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Destro, Palacio. All. Mihajlovic.

GENOA: Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Lerager, Bessa; Sanabria, Kouamè. All. Prandelli.

ARBITRO: Rocchi.

CALCIO D'INIZIO: domenica ore 12.30, stadio Dall'Ara, Bologna.