Bologna-Genoa 2-0: sfida soporifera, il Grifone paga due errori

Si ferma a tre la striscia di risultati utili consecutivi per il Genoa. A Bologna arriva una sconfitta per 2-0 maturata nella ripresa coi gol di Destro e Falletti, frutto di una prestazione sottotono rispetto a quelle mostrate contro Inter, Chievo e soprattutto Lazio e di due errori individuali nella ripresa in occasione dei due gol. Niente drammi, la classifica resta buona, la testa è già al match di domenica prossima contro il Cagliari.

Primo tempo senza reti, ai punti meglio il Genoa che insidia Mirante con Galabinov e Rossettini nel primo tempo, rischiando solamente su un tiro di Dzemaili. Ma all'intervallo si va su un giustissimo 0-0. Vince la noia.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa ti aspetti una sfida simile e invece il Bologna preme subito sull'acceleratore: Pulgar innesca Masina, Masina fa secco Rosi, salta Perin e tira a porta sguarnita, Rosi salva, ma Destro è lì e ribadisce in gol. Destro esulta, fin troppo, e si becca un giallo. Ballardini decide di cambiare, dentro Lazovic e Lapadula per Rosi e Bessa e l'occasione è proprio per il serbo che lanciato da Pandev conclude su Mirante. Altro cambio, tocca a Medeiros per Galabinov, nel Bologna invece Donadoni sceglie quello giusto, Falletti. Rossettini sfiora il pari su sponda di Spolli, ci prova anche Laxalt sempre su servizio di Pandev, ma al 72' è game over: Falletti ruba un pallone sanguinoso a Spolli, uno/due con Destro e il gol è un gioco da ragazzi. Gol, partita e incontro. Nel finale Pandev prova a diminuire il passivo, ma trova un gran Mirante. Triplice fischio. Genoa ko a Bologna, ora testa al Cagliari.

TABELLINO E VOTI

Bologna-Genoa 2-0

Reti: 49' Destro, 72' Falletti

Bologna: Mirante 6; Helander 6.5, Gonzalez 6.5, Romagnoli 6.5; Masina 6.5, Nagy 6 (77' Donsah sv), Pulgar 6.5, Poli 6 (62' Falletti 6.5), Di Francesco 6 (84' Mbaye sv); Dzemaili 6; Destro 6.5. All. Donadoni 6.5.

Genoa: Perin 6; Rossettini 6.5, Spolli 5, Zukanovic 6; Rosi 5 (57' Lazovic 6), Bessa 5.5 (53' Lapadula 6), Bertolacci 6, Hiljemark 6.5, Laxalt 6; Pandev 6.5, Galabinov 5.5 (60' Medeiros 5.5). All. Ballardini 5.5.

Arbitro: Giua.

Note: ammoniti Di Francesco e Destro.