Bologna-Genoa 2-0, le pagelle: Pandev inventa, Spolli e Rosi colpevoli

Si ferma a Bologna la corsa del Genoa di Ballardini. Il Grifone cade 2-0 al termine di una prestazione sicuramente sottotono, ma decisa da due errori individuali nella ripresa (qui la cronaca del match). Resta da sottolineare l'ennesima prestazione positiva di Goran Pandev, così come quella di Hiljemark, male, non solo per gli errori, Rosi e a sorpresa anche Spolli.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.