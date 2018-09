Genoa-Bologna 1-0: segna sempre lui, Piatek fa esplodere il Ferraris

Ci pensa sempre Piatek. Continua la favola del bomber polacco che dopo il poker al Lecce, la rete all'Empoli e la doppietta al Sassuolo va a segno anche contro il Bologna decidendo lui il match in favore del Genoa. 1-0, ci pensa sempre lui. Match scorbutico, primo tempo imbrigliato, secondo tempo nervosissimo in cui fa la differenza la perla del centravanti polacco.

Gunter e Mazzitelli le sorprese di Ballardini che conferma Bessa sulla trequarti alle spalle di Pandev e Piatek. Primo tempo equilibratissimo, poche le occasioni da rete. Genoa che si rende pericoloso prima dell'intervallo con Hiljemark e proprio Piatek, ma si va negli spogliatoi sul giusto risultato di 0-0.

Parte meglio il Bologna nella ripresa, ma continua ad essere una partita a scacchi. Ballardini fa la prima mossa, dentro Lazovic per Hiljemark, dopo quattro minuti fuori anche Pandev per Kouamè. La gara inizia ad innervosirsi, fioccano i cartellini gialli, restano pochi gli spazi. Ma il Genoa sa di aver trovato un campione e si affida a lui. Siamo al 69', Criscito scende sulla sinistra e serve il pallone a Piatek che dal limite dell'area non ci pensa due volte, si accentra e fulmina Skorupski con un gran tiro basso a giro. 1-0, segna sempre lui, esplode il Ferraris. Ora il Bologna si riversa in attacco, Orsolini va vicino al pari, Ballardini cambia ancora, fuori Mazzitelli dentro Pedro Pereira. Finale nervosissimo, Kouamè e Lazovic vicini al raddoppio, poi nei cinque minuti di recupero succede di tutto con tanto di rissa in cui viene espulso Pulgar. Non ci sarà più tempo. Vince il Genoa 1-0, segna Piatek. Genova ha un nuovo idolo.

Genoa-Bologna 1-0

Rete: 69' Piatek

Genoa: Marchetti 6; Gunter 6, Spolli 6.5, Biraschi 6.5; Mazzitelli 6 (79' Pereira sv), Romulo 6.5, Hiljemark 5.5 (58' Lazovic 6), Criscito 6.5; Bessa 6; Pandev 6 (61' Kouamè 6.5), Piatek 7.5. All. Ballardini 7.

Bologna: Skorupski 6; De Maio 5.5, Danilo 5, Gonzalez 5.5 (70' Orsolini 6); Mattiello 5.5, Poli 6 (68' Svanberg 5.5), Pulgar 4.5, Dzemaili 5, Dijks 5.5; Okwonkwo 5.5, Destro 5 (79' Santander sv). All. Inzaghi 5.

Arbitro: Banti.

Note: espulso Pulgar al 97'; ammoniti Destro, Dijks, Gonzalez, Dzemaili, Bessa, Skorupski e Marchetti.