Genoa-Bologna 1-0, le pagelle: Piatek fa sognare, riscatto difensivo per Biraschi

Genova (rossoblù) ha un nuovo re, Krzysztof Piatek. Il bomber polacco mette a segno il suo ottavo centro stagionale (quattro in Coppa e quattro in Serie A) e regala i tre punti al Grifone contro il Bologna (qui la cronaca). Prestazione convincente dei ragazzi di Ballardini, soprattutto in difesa dopo la figuraccia del Mapei Stadium. Criscito sembra rinato, riscatto Biraschi. Male Hiljemark, non convince Bessa.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.