Genoa: approvato il bilancio, oltre 10 milioni di utile

Oltre 10 milioni di utile. Questo il resoconto del bilancio chiuso il 31 dicembre 2019 dal Genoa, esaminato e approvato nel weekend in teleconferenza dall'assemblea degli azionisti rossoblù.

Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. comunica che l’assemblea dei Soci Azionisti, tenutasi in teleconferenza secondo l’Art. 106 c.2 del D.L. 18 pubblicato in data 17/03/2020, ha esaminato e approvato l’esercizio di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2019 con un utile pari a 10.230.834 di euro. L’integrità patrimoniale è stata garantita anche dai versamenti effettuati dall’Azionista di riferimento che ha continuato, come sempre avvenuto in passato, a sostenere finanziariamente la società anche nel corso del corrente esercizio. L’Assemblea ha confermato gli incarichi all’attuale Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Società di revisione.

Questo il comunicato pubblicato dalla società sul proprio sito internet. A “pesare” nell'utile numerose plusvalenze, da quella di Christian Romero, ceduto alla Juventus per 24 milioni, a quella di Krzystof Piatek passato al Milan per 29 milioni o il giovane Alessandro Russo, passato in sordina al Sassuolo per 6 milioni di euro.