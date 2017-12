Genoa-Benevento, probabili formazioni: Spolli in dubbio, convocato Rossi

Archiviato il ko in Coppa Italia, il Genoa torna concentrato sulla salvezza e sabato ospita al Ferraris il Benevento. Sospiro di sollievo per Ballardini che recupera Spolli, ma l'ex Catania non è al meglio. Ci sarà invece Pepito Rossi, che figura nella lista dei convocato dopo lo sprazzo di gara giocato allo Juventus Stadium.

QUI GENOA Qualora Spolli non dovesse farcela, pronto Rossettini. Rigoni recupera e sarà del match dal primo minuto. Soliti ballottaggi in attacco, Pandev favorito, ma occhio a Rossi a gara in corso.

QUI BENEVENTO C'è di nuovo Lucioni dopo la squalifica per doping, out Iemmello, Lazaar, Antei, probabile chance per Puscas.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli (Rossettini), Zukanovic; Rosi, Rigoni, Veloso, Bertolacci, Migliore; Taarabt, Pandev. All. Ballardini.

Benevento (4-3-3): Brignoli; Letizia, Lucioni, Costa, Di Chiara; Chibsah, Cataldi, Memushaj; Ciciretti, Armenteros, Puscas. All. De Zerbi.

Arbitro: Abisso.

Calcio d'inizio: sabato ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.