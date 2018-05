Benevento-Genoa, probabili formazioni: riecco Izzo, Lapadula scalpita

Salvezza acquisita da tempo, ma dopo le due sconfitte con Atalanta e Fiorentina il Genoa cerca il ritorno al successo nell'anticipo del sabato della 37esima giornata di Serie A. Ballardini recupera Izzo, ma ha ancora tanti dubbi in attacco. Tanti gli assenti.

QUI GENOA Out Pandev e Zukanovic per squalifica, Pereira, Laxalt, Bessa, Rigoni, Perin e Taarabt per infortunio. Tante assenze per Ballardini che ovviamente si affida a Lamanna tra i pali e ritrova Izzo in difesa. Lapadula in attacco con Medeiros, ma non è da escludere un impiego di Rossi nuovamente titolare.

QUI BENEVENTO Ci saranno Brignola e Cataldi scontate le rispettive squalifiche. In difesa Tosca. Non ce la fa Iemmello, in attacco Coda e Diabatè.

Le probabili formazioni

Benevento: Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Brignola, Sandro, Viola, Parigini; Coda, Diabatè. All. De Zerbi.

Genoa: Lamanna; El Yamiq, Izzo, Biraschi; Rosi, Bertolacci, Veloso, Hiljemark, Lazovic; Medeiros, Lapadula. All. Ballardini.

Arbitro: Chiffi.

Calcio d'inizio: sabato ore 18.00, stadio Ciro Vigorito, Benevento.