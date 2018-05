Benevento-Genoa 1-0: Diabatè punisce il Grifone, terzo ko consecutivo

Niente riscatto, il Genoa perde la terza gara consecutiva contro il già retrocesso Benevento. Decisiva la rete di Diabatà al termine di una gara soporifera che si accende solamente nel finale anche dopo l'ingresso in campo di un ottimo Giuseppe Rossi. Ora l'ultimo impegno per il Grifone, sabato al Ferraris arriva il Torino, l'obiettivo sarà quello di chiudere con tre punti.

Primo tempo soporifero, lo dicevamo, non succede nulla se non un colpo di testa di Djimsiti e un diagonale di Letizia che provano a mettere paura a Lamanna. Genoa non pervenuto.

Nella ripresa entra Giuseppe Rossi e la sfida si accende. Primo tiro del Genoa con la conclusione di Lapadula, poi una doppia occasione clamorosa con Puggioni che nega la gioia della rete proprio a Pepito, Gyamfi stende Lapadula (rigore non dato), Salcedo, altro innesto, tira a botta sicura ma sbatte ancora una volta sui guantoni dell'ex Samp Puggioni. Ora la gara inizia ad essere vibrante, Djimsiti ancora pericoloso su corner, Lapadula e Hiljemark sfiorano il vantaggio, Omeonga ci prova da fuori, ma la gara non si sblocca.

Finale emozionante, diagonale di Viola fuori di poco, lo stesso vale per il tiro di Rossi. Sembra finita e invece in contropiede Brignola salta tutta la difesa rossoblù e serve al centro l'accorrente Diabatè che non sbaglia. 1-0 Benevento, triplice fischio. Applausi da parte di tutto il pubblico locale, scena da esaltare vista la squadra retrocessa da tempo. Per il Genoa appuntamento a sabato per chiudere col sorriso il campionato.

TABELLINO E VOTI

Benevento-Genoa 1-0

Rete: 87' Diabatè

Benevento: Puggioni 7; Letizia 6.5, Tosca 5.5, Djimsiti 6.5, Sagna 5.5; Viola 6.5, Sandro 6, Cataldi 6 (67' Gyamfi 5.5); Brignola 7, Parigini 5.5 (46' Coda 5.5), Diabatè 7 (90' Sanogo sv). All. De Zerbi 7.

Genoa: Lamanna 6; Biraschi 6, Izzo 5.5, El Yamiq 5.5; Rosi 6 (29' Spolli 6.5; 68' Salcedo 6), Hiljemark 5.5, Cofie 5.5, Bertolacci 5.5, Omeonga 6; Medeiros 5 (57' Rossi 6.5); Lapadula 5.5. All. Ballardini 5.5.

Arbitro: Chiffi.

Note: ammoniti Cataldi e Bertolacci.