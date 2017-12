Genoa-Benevento 1-0: Lapadula all'ultimo respiro, il Grifone vince col brivido

Torna a sorridere il Genoa di Ballardini, ma lo fa con una vittoria all'ultimo respiro, all'ultima emozione con il calcio di rigore procurato e realzzato da Lapadula, entrato in campo nella ripresa al posto di Rigoni contro il fanalino di coda Benevento. Tre punti meritat per il Grifone, ma che rischi nella ripresa con un contropiede clamoroso fallito dai campani anche grazie al salvataggio sulla line di Laxalt. Tre punti d'oro per il Genoa che si toglie dalla zona rossa in classifica, ora testa all'impegno del 30 gennaio quando i rossoblù faranno visita al Torino.

Primo tempo senza reti, ma sono due le occasioni clamorose. La prima è del Benevento con Puscas che si divora il vantaggio sull'ottimo assist di Ciciretti, la seconda, forse ancor più clamorosa, è il palo colpito da Pandev a porta spalancata e da due passi. Si resta così sullo 0-0 e iniziano i mugugni dagli spalti.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa il Genoa inizia a premere, Ballardini getta nella mischia Lapadula per Rigoni e proprio l'ex Pescara sfiora il vantaggio facendosi respingere da Belec un tiro a botta sicura, ma nel capovolgimento di fronte è clamoroso il contropiede sprecato dal Benevento con Chibsah che spara su Perin e a porta vuota tira debolmente consentendo il recupero di Laxalt. Fuori anche Rosi e Bertolacci, entrambi per infortunio, Ballardini si affida a Biraschi e Cofie. Forcing asfissiante del Genoa e al 90' arriva il meritato calcio di rigore con Belec che frana su Lapadula. Non ci sono dubbi. Dal dischetto Lapadula non sbaglia. Esplode la Nord. Tre punti d'oro, il Genoa vince col brivido. Ma vince. 1-0, come piace al "Balla".

TABELLINO E VOTI

GENOA-BENEVENTO 1-0

Rete: 92 Lapadula (rig)

Genoa: Perin 6.5; Zukanovic 6, Spolli 6.5, Izzo 5.5; Laxalt 6, Veloso 6, Rigoni 5.5 (55' Lapadula 6.5), Bertolacci 5.5 (77' Cofie 6), Rosi 6 (78' Biraschi sv); Taarabt 6, Pandev 5. All. Ballardini 6.5.

Benevento: Belec 5; Costa 6.5, Lucioni 6.5, Djimsiti 6, Letizia 6 (32' Venuti 6); Lombardi 6, Cataldi 5.5, Del Pinto 6, Ciciretti 6 (70' Chibsah 6), Parigini 5.5 (57' Gyamfi 5.5); Puscas 5. All. De Zerbi 6.

Arbitro: Abisso.

Note: ammoniti Lucioni, Del Pinto, Zukanovic, Lapadula, Cataldi, Belec e Lombardi.