Genoa-Benevento 1-0, le pagelle: Lapadula decisivo, Pandev "neanche con le mani"

Basta un gol di Lapadula all'ultimo secondo per salvare il Genoa. Il Grifone vince 1-0 in pieno recupero contro il fanalino di coda Benevento, decisivo il rigore procurato e realizzato dal subentrato Lapadula. (qui la cronaca del match). Lapadula decisivo come contro la Roma, freddissimo dal dischetto. Bocciato ancora una volta Pandev, Perin pronto quando serve, Izzo sottotono.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.