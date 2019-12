Genoa: rebus allenatore, tra i dubbi di Ballardini e il rilancio di Lopez

Davide Ballardini o Diego Lopez? Solo due ormai i nomi per il post Thiago Motta sulla panchina del Genoa. L'esonero dell'ex Psg formalmente non è ancora avvenuto, ma salvo clamorosi colpi di scena sembra impossibile ormai una permanenza del tecnico sulla panchina del Grifone.

Due i nomi caldi, uno avrebbe del clamoroso, Davide Ballardini. Si tratterebbe del quarto ritorno dell'allenatore romagnolo sotto la Lanterna, ma l'ultima esperienza era finita tutt'altro che bene con tanto di dichiarazioni poco oxfordiane del presidente Preziosi («Ballardini è scarso»). Il tecnico sarebbe perà stato avvistato al Mapei Stadium, a visionare Sassuolo-Napoli, con il Sassuolo prossimo avversario del Genoa. Tutti gli indizi porterebbero a lui, ma alcune emittenti locali danno per certo il rifiuto di Ballardini nella con il tecnico che "non se la sarebbe sentita di tornare sulla panchina del Grifone".

Qualora venisse confermato questo scenario il nome tornerebbe ad essere uno solo, Diego Lopez. Ex allenatore del Penarol, in Italia una vita a Cagliari, prima da giocatore, poi da allenatore. Ha allenato anche Bologna e per una breve parentesi il Palermo. Dall'Uruguay davano per fatto l'accordo già prima di Inter-Genoa, facendo di fatto indispettire Thiago Motta. Ora, in caso di rifiuto di Ballardini, sembra l'unica strada percorribile.