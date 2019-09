Genoa-Atalanta, tornano gli striscioni in parte dello stadio

Segnali di distensione in casa rossoblù dopo le prime due convincenti prestazioni in campionato (pareggio esterno con la Roma e vittoria casalinga con la Fiorentina).

L'Associazione club Genoani ha comunicato che domenica in occasione di Genoa-Atalanta nei settori Distinti e gradinata Sud dello stadio saranno nuovamente esposti gli striscioni dei Genoa club.

«Pur rimanendo convinti - si legge in una nota dell'associazione - che la presidenza abbia delle colpe imperdonabili sulla gestione della società e che la vendita sia l'unica soluzione per garantire un futuro al vecchio Grifone, vogliamo dare un segnale di distensione alla squadra e al mister, che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di rispettare il pubblico genoano con il loro impegno sul campo».