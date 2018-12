Genoa-Atalanta, probabili formazioni: Prandelli sfida Gasperini, ritorna Criscito

Dopo la polemica immeritata sfida di Roma, il Genoa riparte dal match interno di sabato contro l'Atalanta. Mai una sfida qualunque quando dall'altra parte c'è Gianpiero Gasperini. I rossoblù cercano tre punti per passare un Natale in tranquillità in vista del Boxing Day del 26 dicembre col Cagliari.

QUI GENOA Torna Criscito dalla squalifica, ci sarà lui in difesa con Biraschi e Romero. Dubbi a centrocampo, Sandro favorito su Veloso, Lazovic su Pandev qualora Prandelli valutasse un cambio di modulo.

QUI ATALANTA Si rivede Mancini, in vantaggio sull'ex Masiello. Palomino recupera. In attacco Ilicic, Gomez e Zapata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Bessa, Sandro, Lazovic; Kouamè, Piatek. All. Prandelli.

ATALANTA: Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. All. Gasperini.

ARBITRO: Doveri.

Calcio d'inizio: sabato 22 dicembre, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris.